В очереди на границе Украины и Словакии умер водитель

На границе Украины и Словакии водитель умер в очереди. Об этом сообщил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

По его словам, водителю было 35 лет, точную причину смерти собираются выяснить следователи. Мужчину обнаружили в 100 километрах от границы. Пока неизвестно, куда он ехал, отметил Балин.

Он обратил внимание, что протестующих фермеров не было рядом, в связи с чем невозможно утверждать, что инцидент связан именно с очередями, которые образовались на границе из-за забастовки.

Из-за протестов в Польше на границе Словакии и Украины скапливаются сотни фур. Проблема возникла на автомобильном контрольно-пропускном пункте «Вышне-Немецке — Ужгород». Из-за протестов польских фермеров на границе с Украиной многие логистические компании перенаправляют поток фур через Словакию, которая имеет с Украиной всего один КПП.

Из-за увеличения количества грузовиков с прицепами увеличивается очередь, а ожидание в очереди на прохождение пограничных и таможенных формальностей составляет в данный момент пять суток.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда назвал законным протестом транспортную блокаду на польско-украинской границе. Он призвал отнестись к этим протестам с пониманием.

Ранее в Польше назвали дату переговоров с Украиной по проблеме блокады границы.