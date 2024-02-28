Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украинский агент отправится в тюрьму за попытку купить компоненты к С-300

Суд приговорил агента Украины к 11,5 лет тюрьмы за попытку купить детали к С-300

close
100%
Freepik.com

Суд Ростовской области приговорил агента Главного управления разведки Минобороны Украины к 11,5 годам тюрьмы за попытку купить компоненты к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ЦОС, суд признал гражданина Украины Кривицкого Сергея Викторовича виновным в преступлении, предусмотренном ст. 276 УК РФ (шпионаж). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Отмечается, что мужчину задержали в Ростове-на-Дону. Он пытался купить клистроны, используемые в составе ЗРК С-300. Также было установлено, что в 2019 году он уже пытался приобрести подобные элементы и организовать их поставку в интересах украинской стороны.

До этого в ФСБ РФ сообщили, что в Хабаровске задержали агента украинской разведки по подозрению в подготовке ликвидации российских военных. Задержанный собирался уничтожить военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами