Украинский агент отправится в тюрьму за попытку купить компоненты к С-300

Суд Ростовской области приговорил агента Главного управления разведки Минобороны Украины к 11,5 годам тюрьмы за попытку купить компоненты к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ЦОС, суд признал гражданина Украины Кривицкого Сергея Викторовича виновным в преступлении, предусмотренном ст. 276 УК РФ (шпионаж). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Отмечается, что мужчину задержали в Ростове-на-Дону. Он пытался купить клистроны, используемые в составе ЗРК С-300. Также было установлено, что в 2019 году он уже пытался приобрести подобные элементы и организовать их поставку в интересах украинской стороны.

До этого в ФСБ РФ сообщили, что в Хабаровске задержали агента украинской разведки по подозрению в подготовке ликвидации российских военных. Задержанный собирался уничтожить военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».