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Рекламные агентства изменят договоры с блогерами из-за запрета работы с иноагентами

РБК: рекламные агентства изменят договоры с блогерами из-за статуса иноагентов

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Shutterstock

Российские рекламные агентства пропишут в договорах условия, которые позволят им расторгать контракты с блогерами и другими распространителями рекламы, если их признают иноагентами. Об этом РБК сообщили два источника в крупных компаниях и представители трех рекламных групп.

При этом условия у агентств различаются. Например, в NMi Group хотят предусмотреть окончание контракта, удаление публикаций и компенсацию в случае признания блогера иноагентом. В то же время в OMD OM Group просто доработают и конкретизируют уже существующие формулировки. Сейчас юристы рассматривают вариант с возможным штрафом.

Участники рынка признали, что обсуждаемые в Госдуме поправки, которые запретят рекламу у иноагентов, могут создать проблемы в работе даже с теми блогерами, которые в реестр Минюста еще не включены. Источник агентства объяснил, что остановить рекламную кампанию моментально, после того как лицо станет иноагентом, практически невозможно.

Юристы пока пришли к выводу, что корректировка пунктов в договорах станет единственным способом обезопасить бренды и агентства от потенциальных штрафов.

Ранее в Госдуме предложили остановить выплаты артистам, осудившим спецоперацию.

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