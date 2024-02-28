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В Москве по цене вторички продают историческую высотку

«КП»: историческую высотку продают в Москве за 80 млн рублей

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Вася Васин/Яндекс Карты

В Москве на продажу выставили историческую высотку, расположенную между Ленинградским и Казанским вокзалами. Об этом сообщает kp.ru.

Приобрести ее можно за 80 млн рублей (около 94 тыс. за квадратный метр). При этом вторичное жилье в столице в среднем продается за 300-400 тыс. за квадратный метр. Башню построили в 1850-е годы, ее использовали как водонапорную. Однако после распада СССР здание передали институту «Научстандартпром-Гипролеспром», а после — продали неизвестной организации.

Представитель риелторской конторы, которая сейчас продает объект, сообщил, что рентабельность объекта не очень высокая.

«С арендаторами сейчас негусто. Тут секонд-хенд, студия звукозаписи, склады, и хипстеры последний этаж снимают», — сказал риелтор.

Накануне стало известно, что самая дешевая квартира с видом на Кремль находится в доме на юге Москвы вблизи станции метро «Павелецкая», ее стоимость на начало 2024 года составляет 28 млн рублей. Самая дорогая квартира с таким видом расположена в Пресненском районе, ее можно купить за 3,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что неизвестный бизнесмен подарил боксеру Кевину Джонсону «однушку» в Самаре.

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