Женщина ударила мужа ножом в спину, когда разговаривала с дочерью по телефону

В Британии пенсионерка пырнула мужа ножом, разговаривая с дочерью по телефону. Об этом пишет Mirror.

В день преступления 70-летняя Кристин Роул из графства Девон разговаривала по телефону с дочерью и внезапно ударила своего мужа Иэна, который проходил мимо, ножом между лопаток. Женщина тут же сообщила дочери, что только что сделала, и девушка положила трубку, чтобы вызвать полицию и скорую помощь. Тем временем ее мать стала привлекать внимание соседей и кричать «помогите мне», пока муж просил ее вынуть нож из его спины, а затем упал в саду.

«Она ударила мужа ножом между лопаток, пробила межреберье, и у него пошла кровь в грудную полость, что вызвало остановку сердца. Нож вошел на 10 см в его спину, что вызвало коллапс легкого», — отметил прокурор.

На суде женщина пыталась объяснить произошедшее проблемами в семейной жизни.

«Он терроризировал меня, я хотела уйти от него. Он обвинял меня и говорил, что я непривлекательна», — заявила подсудимая.

Известно, что еще в 1996 году она порезала мужа ножом, в 2000 году ударила его секатором, а в 2004-м снова попыталась применить к нему нож. Тем не менее женщина отрицает все обвинения, а судебный процесс продолжается.

Ранее пенсионер с деменцией расправился с женой, но так и не смог поверить, что ее больше нет.