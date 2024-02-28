Врачи рассказали россиянам, как защитить здоровье в начале весны

После долгой зимы организм человека находится в крайне ослабленном состоянии, его здоровье уязвимо к самым разным заболеваниям, которые протекают тяжелее, чем обычно, предупредил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал заранее побеспокоиться об укреплении иммунитета, начать прием витаминов и не спешить менять зимнюю одежду на более легкую.

Особенных весенних респираторных заболеваний не существует, однако если появится экзотический субштамм гриппа или ОРЗ, то люди будут ему сильнее подвержены на фоне ослабления иммунитета, отметил врач.

«На фоне общего ослабления защиты и сил организма все те заболевания, которые мы встретим, совершенно точно будут протекать тяжелее и, может быть, более выраженно, чем если бы это было в начале осени или даже в середине зимы», — подчеркнул Онищенко.

Весна отличается неустойчивой погодой и скачками температуры воздуха, поэтому не следует торопиться менять теплую одежду на легкие куртки, так как переохлаждение особенно опасно при слабом иммунитете, подчеркнул эпидемиолог.

«Сейчас солнышко пригреет, все разденутся и будут шмыгать, зарабатывая себе простудные заболевания, пневмонию и так далее, – предостерег Онищенко. – Кушайте нормально, спите нормально, принимайте витамины, потому что действительно наступает, в том числе, их дефицит – авитаминоз. Так что смело вступайте в весну, но не забывайте о том, что ваш организм требует к себе повышенного, позитивного внимания».

Напомним, диетологи также советуют заранее готовить организм к весне, кардинально меняя рацион питания. Рекомендуется убрать из него жирные мясные продукты, сало, сливочное масло, сладости и выпечку.

Ранее врачи напомнили о важности поддержания иммунитета весной.