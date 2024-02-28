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Россиянам хотят запретить продавать форму и знаки силовых ведомств в интернете

Депутат Милонов призвал запретить продажу формы силовых ведомств в интернете

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Александр Кряжев/РИА Новости

В России следует ввести запрет на продажу в интернете любых предметов, связанных с работой современных силовых служб, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Исключение, по его мнению, можно сделать только на предметы, представляющие коллекционный или исторический интерес. Свое предложение депутат направил главе Минпромторга Денису Мантурову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Сегодня россияне могут легко купить в интернете униформу и снаряжение силовых ведомств, отметил Милонов. В том числе – форму полицейских, служебные жетоны, снаряжение и спецоборудование. По его мнению, такая свобода представляет очевидную общественную опасность.

Продажа и покупка подобных вещей должны проводиться исключительно в специализированных магазинах под строгим учетом, уверен парламентарий. Он призвал министра рассмотреть возможность утверждения соответствующих норм.

Напомним, также Милонов призывал ввести запрет на рассаживание в самолетах пожилых пассажиров в возрасте от 75 лет и их родственников.

Ранее в России арестовали мужчину в полицейской форме, который обнимался с прохожими.

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