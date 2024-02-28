Россиянам назвали причины, которые указывают на необходимость поиска новой работы

Внутренние конфликты в компании между ее собственниками говорят о необходимости искать новую работу. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

«Бывает, что два-три собственника начинают делить бизнес. Это в том числе сказывается на сотрудниках. Речь идет не только про ухудшение их морального, но и финансового состояния. В этом случае уходите из компании, ищите новую работу. Потому что разборки внутри могут затянуться. И вы будете в этой игре разменной монетой», – предупредила эксперт.

Помимо этого, она рекомендует задуматься о переходе в другую компанию в случае, если в нынешней отсутствует возможность карьерного или денежного роста. Сменить работу стоит и тем, кто потерял интерес к своей сфере деятельности. В этом случае можно не уходить из компании, а сменить отдел или направление, уточнила Лоикова.

Опрос сервиса «Работа.ру» до этого показал, что россияне считают ретейл и сферу IT самыми перспективными для быстрого карьерного роста и достижения руководящих должностей.

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