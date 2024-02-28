Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самые безумные диеты

Нутрициолог Балухтина: диета на детском питании является одной из самых безумных

close
100%
Freepik.com

Диета на детском питании является одной из самых безумных, потому что она не принесет пользы и чувства насыщения. Об этом kp.ru рассказала нутрициолог и эксперт проекта «ДелоТела» Алена Балухтина.

«Как раз-таки маленьких детей потихоньку адаптируют к взрослой пище, твердости, плотности и аллергенам, а эта диета предлагает обратный процесс — деградацию. Ну вот не надо деградировать!» — призвала эксперт.

Помимо этого, неэффективной будет и холодная диета, которая предполагает увеличение расхода энергии за счет изменения терморегуляции. По ее словам, эффект от нее будет незначительным, однако такое питание может спровоцировать резкое сужение сосудов, проблемы с зубной эмалью и почками. К числу опасных диет Балухтина отнесла похудение с помощью ленточных червей. Она отметила, что подсаживание паразитов в тело человека может грозить анемией, болью в мышцах, болями во всем теле и другими проблемами.

Последняя диета, о которой рассказала нутрициолог, — пивная. По ее словам, она тоже не принесет никакой пользы, но также может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Ученые из университета Южной Калифорнии до этого выяснили, что имитирующая голодание диета (FMD или Fasting Mimicking Diet) может замедлить старение и улучшить состояние здоровья.

Ранее стало известно, что средиземноморская диета оказалась способна снизить риск развития депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами