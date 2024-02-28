Россиянам назвали самые безумные диеты

Диета на детском питании является одной из самых безумных, потому что она не принесет пользы и чувства насыщения. Об этом kp.ru рассказала нутрициолог и эксперт проекта «ДелоТела» Алена Балухтина.

«Как раз-таки маленьких детей потихоньку адаптируют к взрослой пище, твердости, плотности и аллергенам, а эта диета предлагает обратный процесс — деградацию. Ну вот не надо деградировать!» — призвала эксперт.

Помимо этого, неэффективной будет и холодная диета, которая предполагает увеличение расхода энергии за счет изменения терморегуляции. По ее словам, эффект от нее будет незначительным, однако такое питание может спровоцировать резкое сужение сосудов, проблемы с зубной эмалью и почками. К числу опасных диет Балухтина отнесла похудение с помощью ленточных червей. Она отметила, что подсаживание паразитов в тело человека может грозить анемией, болью в мышцах, болями во всем теле и другими проблемами.

Последняя диета, о которой рассказала нутрициолог, — пивная. По ее словам, она тоже не принесет никакой пользы, но также может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Ученые из университета Южной Калифорнии до этого выяснили, что имитирующая голодание диета (FMD или Fasting Mimicking Diet) может замедлить старение и улучшить состояние здоровья.

Ранее стало известно, что средиземноморская диета оказалась способна снизить риск развития депрессии.