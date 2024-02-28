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Жителей Камчатки предупредили о шторме в Тихом океане

МЧС: у берегов Камчатки в Тихом океане объявили штормовое предупреждение

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, в акватории океана, в районе Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городского округа и Елизовского муниципального района в море ожидаются волны высотой 8-9 метров. Такие природные явления могут сохраниться до вечера 29 февраля, отметили в МЧС.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за циклона, который подходит к берегам полуострова, 28 февраля в нескольких районах Камчатки начнется небольшой снег, а также усилится ветер.

Днем 29 февраля осадки усилятся до умеренных, а Усть-Камчатском районе — до сильных. На побережьях ветер достигнет штормовой силы. В восточных районах края 29 февраля и 1 марта ожидается метель.

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