Япония начала сброс новой партии воды с АЭС «Фукусима-1»

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», компания ТЕРСО, начала сброс четвертой партии очищенной низкорадиоактивной воды со станции в океан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на компанию.

По информации TEPCO, соответствующие работы будут идти до 16 марта. Всего планируется сбросить в океан 7,8 тыс. тонн воды.

В конце января сообщалось, что компания ТЕРСО в ближайшие месяцы собирается сбросить 54,6 тыс. тонн слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

20 ноября 2023 года стало известно, что Япония завершила очередной этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

В августе прошлого года оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Company (TEPCO) приступил к сливу более 1,3 млн тонн очищенной воды, которая использовалась для охлаждения реактора пострадавшей станции в результате землетрясения в 2011 году. Процесс выпуска жидкости займет 30 лет.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.