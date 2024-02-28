Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россия близка к отмене виз для граждан Саудовской Аравии, Мьянмы и Малайзии 

В России заявили, что близки к отмене виз для граждан Малайзии и Мьянмы 

close
100%
SyazwanSeaMasterSam/Twitter

Россия активно работает над отменой виз для граждан многих стран, завершая процесс с Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия».

«Мы активно ведем переговоры с различными странами по этому вопросу. Сейчас мы наиболее близки к достижению результата с Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой. Эти страны из Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии являются нашими давними партнерами», — отметил представитель России.

В декабре прошлого года европейцев обязали оплачивать полный визовый сбор для въезда в Россию. Как сообщили в МИД РФ, вслед за контрагентами РФ переходит от использования ставок визовых сборов, указанных в международных договорах, к утвержденному российским законодательством тарифу.

В свою очередь Шри-Ланка решила ужесточить визовый режим для россиян, но дала задний ход.

Ранее в Перу введен режим ЧС из-за лихорадки денге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами