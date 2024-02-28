В Иркутской области загорелся магазин и торговый центр

Пожар разгорелся в магазине стройматериалов и торговом центре в поселке Чунский Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Ленина поступило в 01:45 (20:45 мск). Изначально загорелся одноэтажный магазин, а после огонь перешел на соседнее трехэтажное здание торгового центра.

«Общая площадь пожара — 1 080 кв. м», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Также сообщается, что пострадавших при инциденте нет. Для тушения пожара из Тайшета прибыл пожарный поезд.

В ночь на 28 февраля сообщалось, что в Ростовской области произошло возгорание в административном здании, площадь пожара охватила 1000 квадратных метров. Позже открытое горение было ликвидировано.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.