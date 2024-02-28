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В СК заявили, что установили все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Бастрыкин: СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

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Alexey Pavlishak/Reuters

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что СК РФ завершает расследование дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года.

«Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», — рассказал он.

8 октября 2022 года Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала.

Власти России квалифицировали произошедшее как теракт. По версии следствия, его готовили украинские спецслужбы.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) анонсировал новые атаки Вооруженных сил республики на Крымский мост.

Ранее в Общественной палате РФ призвали внести ГУР Украины в реестр террористов.

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