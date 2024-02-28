СК расследует дело после того как бойцов СВО не пустили в кафе

Следственный комитет РФ сообщил в Telegram-канале, что расследует уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, когда владелица сети предприятий общепита не пустила участника специальной военной операции в кафе.

По данным следователей, в интернете активисты общественной организации обратились к председателю СК Александру Бастрыкину и сообщили, что в подмосковном городе Люберцы собственница сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО. Также женщина выложила в соцсети пост «с высказываниями экстремистского характера».

«Главным следственным управление СК России по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ», — говорится в сообщении силового ведомства.

Речь идет о статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также об унижении человеческого достоинства.

Кроме этого, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить о расследовании уголовного дела. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

До этого сообщалось, что хозяйку кофейни Strong Coffee из Люберец оштрафовали на 45 тыс. рублей после того, как она рассказала в социальной сети о том, что выпроводила из своего заведения ветерана СВО.

По данным MSK1.RU, после публикаций владелицей кофейни заинтересовались активисты «Русской общины ZOV», которые написали на нее коллективное заявление в полицию, в котором утверждали, что она размещала на своих страницах видео с митингов против СВО и попросили проверить ее на причастность к финансированию ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал доносы «отвратительными».