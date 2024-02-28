На Украине завершено расследование по делу об уничтожении самолета «Мрия»

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что собрали безоговорочные доказательства вины генерального директора и руководителя подразделения по авиационной безопасности государственного предприятия «Антонов» в уничтожении самолета Ан-225 «Мрия». Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным следователей, в феврале 2022 года обвиняемые не допустили украинскую Национальную гвардию на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Это привело к тому, стратегически важный объект был захвачен российским десантом, а самолет «Мрия» был уничтожен.

В настоящее время следствие СБУ завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт. Обвиняемым, которые находятся под стражей, по статье уголовного кодекса о препятствовании законной деятельности военных формирований грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что концерн «Антонов» собирается построить новый самолет Ан-225 «Мрия» из недостроенного образца.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.