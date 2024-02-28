Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине завершено расследование по делу об уничтожении самолета «Мрия»

СБУ завершила следствие по делу об уничтожении самолета «Мрия»

close
100%
Reuters

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что собрали безоговорочные доказательства вины генерального директора и руководителя подразделения по авиационной безопасности государственного предприятия «Антонов» в уничтожении самолета Ан-225 «Мрия». Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным следователей, в феврале 2022 года обвиняемые не допустили украинскую Национальную гвардию на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Это привело к тому, стратегически важный объект был захвачен российским десантом, а самолет «Мрия» был уничтожен.

В настоящее время следствие СБУ завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт. Обвиняемым, которые находятся под стражей, по статье уголовного кодекса о препятствовании законной деятельности военных формирований грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что концерн «Антонов» собирается построить новый самолет Ан-225 «Мрия» из недостроенного образца.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами