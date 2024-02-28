Раскрыт простой способ избавиться от бессонницы

Гастроэнтеролог Сураб Сетхи представил широкой общественности простой и эффективный метод для быстрого засыпания. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Эксперт утверждает, что специальное дыхательное упражнение под названием «4-7-8» способствует успокоению нервной системы, снижению тревожности и быстрому засыпанию. По мнению доктора, регулярное выполнение этого упражнения может полностью избавить от проблем с бессонницей. «Сделайте глубокий вдох на четыре секунды, задержите дыхание и продолжайте считать до семи, а затем выдохните на восемь», — пояснил специалист технику.

Сетхи отметил, что данная дыхательная практика была заимствована из йоги, она способствует расслаблению и обогащает организм кислородом. По его мнению, эта методика эффективна при проблемах со сном, вызванных стрессом или тревогой.

Кроме того, гастроэнтеролог рекомендовал употреблять перед сном бананы, так как они содержат триптофан — вещество, стимулирующее выработку гормона сна мелатонина. Такой же положительный эффект, по словам Сетхи, можно получить от йогурта.

До этого были названы преимущества и недостатки дневного сна.

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