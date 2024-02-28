Под Саратовом в ДТП погибли шесть человек, тела извлекли гидравлическим инструментом

Шесть человек погибли, а один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

По его словам, в 00.15 (23.15 по московскому времени вторника) поступило сообщение в службу «112» о происшествии в Лысогорском районе недалеко от поворота на поселок Гремячий, где столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Granta. В результате аварии погибли шесть человек, а один получил травмы. Спасателям областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента пришлось освобождать тела погибших. е службы.

Инцидент произошел на трассе М-4 Дон. В ГИБДД подтвердили, что столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, в каждом из которых погибли по три человека. Пострадавший из ВАЗ-2112 был доставлен в больницу.

Позже стало известно, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области не пострадали дети, все шесть погибших — мужчины, пострадавший также мужчина, уточнил Юрин.

«В результате ДТП погибли шесть мужчин, а один мужчина 1979 года рождения был госпитализирован в больницу. Спасатели областной службы спасения освободили тела погибших с помощью гидравлического инструмента и передали следственно-оперативной группе», - подтвердил Юрин, ссылаясь на высказывания начальника областной службы спасения Никиты Зрады.

До этого в Архангельской области произошло смертельное ДТП. В Виноградовском районе столкнулись легковой автомобиль «Renault Logan» и грузовик «SHACMAN». В результате два человека погибли, еще двое, включая ребенка, пострадали. Все они находились в легковом автомобиле.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.