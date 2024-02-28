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В Армавире устраняют аварию, которая оставила без воды десятки тысяч людей

В Армавире устраняют аварию, которая оставила без воды более 60 тыс жителей

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Более 20 социальных объектов и свыше 60 тысяч жителей города Армавира в Краснодарском крае остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты уже приступили к устранению чрезвычайной ситуации и будут работать на месте происшествия круглосуточно, как сообщили в местной администрации.

По информации СМИ, серьезный инцидент произошел в районе села Урмия Курганинского района, где произошел порыв на водопроводе, обеспечивающем несколько районов города. Около 20 социальных объектов и более 60 тысяч человек остались без воды по данным оперативной сводки.

Спасательные бригады уже на месте аварии и будут работать в режиме круглосуточной операции для быстрого устранения проблемы. Власти также заявили о предоставлении жителям без водоснабжения питьевой воды в необходимом объеме.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что регионы России получат 12 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

По словам премьера, дополнительное финансирование позволит обновить инженерные сети, а также отремонтировать котельные и очистные сооружения. Это снизит аварийность коммунальных сетей и повысит качество коммунальных услуг.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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