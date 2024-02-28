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Россияне назвали главным источником отходов строительные площадки

Экологическая повестка оказалась важна для более чем половины россиян

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Shutterstock

Больше трети — 38% — россиян уверены, что ключевым источником свалок в стране являются строительные площадки, а полигоны переполнены разнообразными строительными отходами. Это показал опрос компании РОКВУЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На обилие бытовых отходов (особенно пластиковой упаковки) сетуют 35% опрошенных, а 27% считают, сильнее всего страну замусоривают производственные площадки.

Согласно опросу, экологическая повестка как таковая сегодня важна для 63% россиян, причем из них 24% всегда были озабочены вопросами здоровой и безопасной окружающей среды, а еще 39% стали обращать на это внимание только в последние пару лет. Так, 18% экологией никогда не интересовались, а 13% потеряли интерес к этой проблеме на фоне событий последних двух лет. Остальные 6% затруднились ответить.

По официальным данным, ежегодно в стране накапливается не менее 70 млн тонн строительных отходов. При этом на переработку отправляется в лучшем случае четверть от этого объема, говорится в исследовании.

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