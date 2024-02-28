Более трети россиян следят за блогами врачей

Чаще всего (77%) россияне считают полезными советы врачей из социальный сетей, однако, наличие блога не является важным критерием для выбора специалиста. В поисках нужного доктора россияне в первую очередь обращают внимание на репутацию и отзывы, манеру общения и стаж работы. Такие выводы были получены в ходе опроса medtech-сервиса Budu и Зарплаты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

54% респондентов признались, что более тщательно соблюдают рекомендации врачей, которые им симпатичны по некоторым критериям. Такими характеристиками чаще всего становятся чистые вещи и ухоженные руки доктора (64%), походка, мимика, манеры (36%), а также черты лица, макияж и прическа (34%). Ещё 23% опрошенных отметили, что не хотели бы, чтобы врач имел татуировки на видных местах, яркие волосы и неформальную внешность.

Более половины участников исследования (55%) рассказали, что им важно, чтобы врач использовал в работе современные технологии. При этом, 32% из них отметили, что технологии все-таки не должны заменять личное общение. 33% респондентов уверены, что иногда традиционные методы оказываются более предпочтительными в лечении, а каждый десятый считает, что внимание к пациенту важнее инноваций.

Доплачивать за прием у доктора, который использует в лечении инновационные технологии, готовы 56% россиян. По 23% согласны, если ценник увеличится на 5% или 10%, а каждый десятый готов потратить на 15% больше. 44% не готовы платить больше за инновации.

Более трети (39%) россиян следят за блогами врачей в социальных сетях, 77% считают такой контент полезным и пользуются советами из этого источника. Чаще всего участники опроса подписаны на гинекологов или урологов (23%), педиатров (13%), терапевтов (9%), а также нутрициологов (5%), психологов (5%) и эндокринологов (5%).

Однако блог в социальной сети не является важным критерием для выбора врача – так ответили 40% россиян. Почти каждый пятый (18%) и вовсе скептически относится к такому контенту и уверен, что доктор должен сфокусироваться на своей основной деятельности. Только 11% положительно оценивают активность врачей в социальных сетях и запишутся на прием к такому специалисту, если врач говорит уверенно, приводит факты и данные исследований (71%) и у аккаунта много хороших отзывов (40%).

Ранее половина россиян заметили, что стали чаще болеть.