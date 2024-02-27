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В Дагестане ребенок выпил предложенную сестрой бытовую химию и получил ожог пищевода

В Дагестане трехлетняя девочка напоила младшего брата средством для мытья плит

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Дагестане ребенок попал в больницу после того, как выпил предложенную сестрой жидкость. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В момент инцидента мать детей находилась в ванной. Трехлетняя девочка вместе с братом пришла на кухню, где нашла бытовую химию для чистки плит. Мальчик попробовал вещество и сразу же почувствовал боль.

Прибежавшая на крик мать быстро вызвала скорую помощь. В результате ребенка доставили в больницу с химическим отравлением и ожогом пищевода. На данный момент пациент находится в стабильном состоянии.

В отношении матери могут составить административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Ранее в Ленобласти ребенка доставили в реанимацию с отравлением глазными каплями.

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