В Москве умер экс-глава НПО «Космос»

Экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в Москве от инсульта. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов предпринимателя.

Они сообщили, что узнали о смерти Чернякова от его родственников.

В минувшие выходные бизнесмену стало плохо. Мужчину госпитализировали, и врачи диагностировали у него инсульт. Черняков скончался в реанимации.

Похороны запланированы на 28 февраля.

Черняков родился в Москве, окончил Московский институт химического машиностроения и затем работал в Государственном научно-исследовательском институте химии и технологии элементоорганических соединений. На его базе в 1991 году он создал НПО «Космос», которое вначале преимущественно занималось внедрением изобретений Чернякова. Патенты им были оформлены почти на 25 работ в сфере строительства.

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