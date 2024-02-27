В Свердловской области водитель с 17-летним спортсменом в машине сбил лося

На свердловской трассе произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 37-м километре трассы «Нижний Тагил – Нижняя Салда». По предварительной информации, 22-летний водитель на машине марки Lada ехал по направлению к городу Верхняя Салда. В какой-то момент на дороге появился лось.

В результате автомобиль сбил животное. На кадрах с места инцидента заметно, что после наезда машина перевернулась, на ней заметны сильные повреждения.

Во время обследования места инцидента сотрудники ГИБДД заметили изношенную горизонтальную разметку.

На момент аварии в салоне были водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний. После ДТП у всех диагностировали травмы, подростка медикам спасти не удалось.

На данный момент сотрудники МВД проводят расследование.

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