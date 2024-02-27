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В Москве из РГГУ отчислят студентку, которая из ревности ударила однокурсницу кувалдой

В Москве студентку, напавшую на однокурсницу с кувалдой, отчислят из РГГУ

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Студентку РГГУ, которая напала на однокурсницу с кувалдой, отчислят из университета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

В вузе подтвердили информацию об инциденте и то, что причиной произошедшего стала ревность. Они также заявили, что девушка своим поведением нарушила правила РГГУ.

Инцидент произошел накануне. Конфликт произошел после того, как студентки узнали, что год встречаются с одним молодым человеком.

В результате юноша выбрал одну из них. Вторая принесла на учебу полуторакилограммовую кувалду и ударила соперницу по голове. Пострадавшей вызвали скорую помощь, медики зашили рану и отправили девушку домой. Позже она обратилась в полицию.

Ранее в Омской области мужчина из ревности облил бывшую жену бензином и поджег.

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