В Москве из РГГУ отчислят студентку, которая из ревности ударила однокурсницу кувалдой

Студентку РГГУ, которая напала на однокурсницу с кувалдой, отчислят из университета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

В вузе подтвердили информацию об инциденте и то, что причиной произошедшего стала ревность. Они также заявили, что девушка своим поведением нарушила правила РГГУ.

Инцидент произошел накануне. Конфликт произошел после того, как студентки узнали, что год встречаются с одним молодым человеком.

В результате юноша выбрал одну из них. Вторая принесла на учебу полуторакилограммовую кувалду и ударила соперницу по голове. Пострадавшей вызвали скорую помощь, медики зашили рану и отправили девушку домой. Позже она обратилась в полицию.

Ранее в Омской области мужчина из ревности облил бывшую жену бензином и поджег.