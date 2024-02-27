Полиция проверяет российского целителя, который учил лечить детей тряской за ноги

В Забайкалье полиция начала проверку в отношении Евгения Кротенко, жителя Краснокаменска, который якобы предлагал лечить младенцев, перевернув их вниз головой и потряхивая их. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, правоохранители заинтересовались народным целителем и костоправом после появления в сети с одного из тренингов мужчины. На нем мужчина знакомит участников обучения со своим методом, суть которого поднять младенца за ноги и трясти.

«Вот так его взяли и потихоньку трясти его. Только смотрите, чтобы он башкой у вас не бился. А то замечтаетесь. Родители в этом момент: «Вы что делаете?!» Даже не обращайте внимание», — советует слушателям Кротенко.

После появления кадров тренер признался, что у него нет медицинского образования, а массажем он не занимается уже пять лет.

Ранее на Сахалине врачи повредили младенцу руку во время родов.