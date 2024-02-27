В Калининграде пьяные россияне осквернили Вечный огонь и украли цветы с монумента

В Калининграде пара осквернила Вечный огонь. Об этом сообщает Росгвардия.

На кадрах с места инцидента заметно, как женщина что-то поджигает от огня, затем мужчина кидает предмет туда же. После этого россиянин украл одну из корзин с цветами около памятника.

По версии силовиков, помимо этого пара перепрыгивала через Вечный огонь, танцевала и распивала алкоголь возле центральной части монумента.

Подозреваемых оперативно задержали. Ими оказались 37-летняя жительница Ижевска и 38-летний мужчина из Екатеринбурга. О том почему они решили осквернить памятник, не сообщается. Информация о дальнейших действиях силовиков отсутствует.

Ранее в Нефтеюганске подростки забросали Вечный огонь снегом и пиротехникой.