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В Калининграде пьяные россияне осквернили Вечный огонь и украли цветы с монумента

В Калининграде задержали пьяную пару за осквернение Вечного огня

В Калининграде пара осквернила Вечный огонь. Об этом сообщает Росгвардия.

На кадрах с места инцидента заметно, как женщина что-то поджигает от огня, затем мужчина кидает предмет туда же. После этого россиянин украл одну из корзин с цветами около памятника.

По версии силовиков, помимо этого пара перепрыгивала через Вечный огонь, танцевала и распивала алкоголь возле центральной части монумента.

Подозреваемых оперативно задержали. Ими оказались 37-летняя жительница Ижевска и 38-летний мужчина из Екатеринбурга. О том почему они решили осквернить памятник, не сообщается. Информация о дальнейших действиях силовиков отсутствует.

Ранее в Нефтеюганске подростки забросали Вечный огонь снегом и пиротехникой.

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