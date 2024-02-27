IT-эксперт рассказал о преимуществах системы дистанционного электронного голосования

За счет доступности интернета и хорошо развитых цифровых услуг и сервисов в России высок уровень цифровой грамотности населения. Поэтому граждане страны готовы к выборам президента РФ с использованием возможностей системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил в беседе с «Газетой.Ru» главный разработчик сайта kremlin.ru, управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

Эксперт отметил, что в России наработан хороший опыт использования ДЭГ на выборах разного уровня. В марте этого года в стране впервые пройдут выборы президента с использованием дистанционного электронного голосования.

По словам Артема Геллера, технология ДЭГ надежно защищает тайну голосования, используя блокчейн и отечественные криптографические алгоритмы для шифрования данных. В ходе голосования невозможно узнать, кто заполнил бюллетень, и нельзя изменить указанную в нем информацию, уточнил эксперт.

«С того момента, как пользователь открывает форму для голосования, начинает работу анонимайзер, скрывающий личность избирателя даже от самой системы», - пояснил Артем Геллер.

Он уточнил, что все транзакции поступают с задержкой, чтобы нельзя было вычислить пользователя по времени. Также Геллер заверил, что система голосования надежно защищена и устойчива к кибератакам.

«Безопасность и анонимность электронных голосов как при голосовании онлайн, так и при голосовании на участке с помощью электронного терминала обеспечивают прокси-сервер анонимайзер, технология блокчейн и ключи шифрования. Все это позволяет скрыть человека, затеряв его в тысячах других проголосовавших», - рассказал эксперт.

Он отметил, что такой подход позволяет гражданам России удобно, быстро и безопасно голосовать. Артем Геллер подчеркнул, что дистанционное электронное голосование является инструментом для привлечения молодой аудитории к участию в выборах. При этом, по словам эксперта, в электронном виде предпочитают голосовать все больше людей старшего возраста.

Президентские выборы в этом году пройдут с 15 по 17 марта. Чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, нужно заранее подать заявку.