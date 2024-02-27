Российская учительница украла забытые в банкомате деньги

В Пскове учительница стала фигурантом уголовного дела после кражи денег из банкомата. Об этом сообщает издание «Псковская лента новостей» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Посещая отделение банка, педагог обнаружила в банкомате оставленную неизвестным сумму и забрала ее себе. Нарушительницу установили. В ходе расследования дела женщина возместила потерпевшему нанесенный материальный ущерб. Суд прекратил уголовное преследование и обязал педагога выплатить штраф в 15 тыс. рублей.

Ранее российский учитель, уволенный за прогул, вернул государству 1,3 млн рублей.