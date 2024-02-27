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В России стартовали тематические встречи в рамках марафона «Служение»

Более 160 муниципальщиков приняли участие в тематической встрече «Сильнее стали»

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Иван Счетчиков/Пресс-службы ВАРМСУ

Служение является высшей ценностью и повседневной возможностью, но также и выбором. Об этом на тематической встрече «Сильнее стали», которая прошла в рамках марафона «Служение» 27 февраля, сказал заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 160 представителей муниципального сообщества из 89 регионов России. Организатором мероприятия выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Также в тематической встрече поучаствовали муниципальные служащие и члены их семей, которые стали добровольцами и ушли в зону проведения СВО, оказывают помощь ее участникам и членам их семей, а также вовлечены в волонтерскую и добровольческую деятельность.

«Каждый из вас сделал его, работая на муниципальной службе на благо наших граждан. Сегодняшняя встреча показывает, что среди муниципального сообщества большое количество не только профессионалов, но и настоящих патриотов. Здесь люди, которые также сделали свой выбор и встали на защиту нашей Родины», — приводятся слова Грачева на сайте ВАРМСУ.

Как уточнили в ассоциации, всего более 3000 муниципальных служащих отправились в зону проведения СВО.

«Сильнее стали» – это о них. О тысячах представителей муниципального сообщества, которые сложили полномочия и ушли в зону СВО, а также о семьях, которые ждут их дома. В стране нет ни одного муниципалитета, который бы не помогал нашим бойцам, не организовал бы сбор гуманитарной помощи и не поддерживал бы родных и близких наших героев», — сказала сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Отмечается, что подобные встречи пройдут по всей стране. Мероприятия будут проводиться, чтобы рассказать о вкладе муниципального сообщества страны и добровольческих объединений в дело защиты Отечества.

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