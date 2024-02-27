Главу узбекского землячества «Ватандош» внесли в список террористов и экстремистов

Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные... Баратов Усман Акрамович*, 15.05.1958 г.р., г. Фергана Узбекской ССР», — говорится в перечне.

16 февраля суд оставил под стражей Усмана Баратова.

19 января сообщалось, что Усмана Баратова арестовали после его скандального поста об участниках спецоперации в соцсетях. На Баратова завели уголовное дело за возбуждение ненависти или вражды 18 января. Согласно материалам следствия, в декабре 2023 года Баратов разместил на своей личной странице в соцсети публикацию, унижающую достоинство группы лиц, в том числе участников спецоперации.

Также 27 февраля в список террористов и экстремистов Росмониторинга был внесен экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов).

Кроме того, в реестр террористов и экстремистов внесли украинский националистический батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).