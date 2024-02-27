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Короля Норвегии Харальда V госпитализировали в Малайзии

NRK: король Норвегии Харальд V госпитализирован в Малайзии с инфекцией

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Francisco Seco/AP

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии после обнаружения у него инфекции. Об этом сообщает на своем сайте норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на представителей семьи монарха.

По данным RT, 87-летний король находится в больнице, где получает всю необходимую помощь как от малайзийских, так и от норвежских медицинских работников.

Отмечается, что в конце января король находился на больничном, но уже через несколько дней вернулся на работу. В мае прошлого года его также госпитализировали из-за инфекции, в клинике он провел несколько дней.

В августе 2022 года Харальда V госпитализировали с повышенной температурой. До этого король Норвегии заразился COVID-19.

Харальд V правит Норвегией с 1991 года. Он — третий монарх из династии Глюксбургов, которая стала править в стране после расторжения Шведско-Норвежской унии в 1905 году.

Ранее Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом.

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