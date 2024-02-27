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В Петербурге мать избила и оттаскала за волосы дочь после отказа идти в магазин за пивом

В Петербурге женщина избила дочь из-за отказа идти в магазин за пивом

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Школьница из Петербурга попала в больницу после просьбы матери пойти в магазин. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Песочный. Предположительно, в день произошедшего мать попросила девочку отправиться в магазин за пивом и сигаретами, но школьница отказалась.

После этого женщина оскорбляла дочь, била кулаками по лицу, таскала за волосы и вырвала клок волос. Известно, что отец находился дома, но не остановил жену.

После конфликта девочка вырвалась из дома и побежала к соседке. После произошедшего она долго не могла говорить.

В результате школьницу направили в больницу с синяками на лице и травмой головы, она находится в состоянии средней тяжести. На данный момент пострадавшая находится в нейрохирургическом отделении.

Ранее в Ивановской области отец три года истязал детей и довел сына до посттравматического расстройства.

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