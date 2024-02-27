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На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Uwe Anspach/Global Look Press

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По информации агентства, землетрясение произошло на западе страны в провинции Чанаккале. Подземный толчок зафиксировали возле деревни Бейпинар, его очаг залегал на глубине около семи километров.

При этом сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду землетрясения в 4,5. Сообщается, что информации о разрушениях в результате произошедшего не поступало.

До этого жители казахстанского города Алма-Аты почувствовали подземные точки после землетрясения, которое произошло на территории КНР. Магнитуду землетрясения оценили в 3.

Ранее ученые выяснили, что землетрясения причиняют огромный ущерб лесам.

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