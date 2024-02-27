На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По информации агентства, землетрясение произошло на западе страны в провинции Чанаккале. Подземный толчок зафиксировали возле деревни Бейпинар, его очаг залегал на глубине около семи километров.

При этом сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду землетрясения в 4,5. Сообщается, что информации о разрушениях в результате произошедшего не поступало.

До этого жители казахстанского города Алма-Аты почувствовали подземные точки после землетрясения, которое произошло на территории КНР. Магнитуду землетрясения оценили в 3.

Ранее ученые выяснили, что землетрясения причиняют огромный ущерб лесам.