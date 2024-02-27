В Подмосковье более 10 подростков напали на мужчину и заступившегося за него друга

В Подмосковье произошла массовая драка с участием 20 подростков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Волоколамске. Причиной стал конфликт между компанией школьников и мужчиной. Подростки потребовали, чтобы россиянин дрался с каждым из них и таким образом они бы решили, кто сильнее. Мужчина отказался, но позже на него напали.

Перед произошедшим россиянин позвал на помощь своего 40-летнего приятеля. Когда друг оказался на месте, его повалили на землю и стали бить ногами.

В результате обоим пострадавшим разбили лица и нанесли множество ушибов. В полицию они не обратились. Тем не менее, после сообщений очевидцев, в МВД начали проверку.

Ранее в Подмосковье женщина напала с ножом и баллончиком на незнакомых мужчин.