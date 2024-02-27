В Грузии за ввоз наркотиков задержали семейную пару с гражданством России и Украины

В Грузии задержали семейную пару, имеющую двойное гражданство России и Украины, ее обвиняют во ввозе наркотиков в страну. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По ее данным, 53-летнего мужчину и 52-летнюю женщину задержали в Зугдиди, им может грозить тюремное заключение сроком на 20 лет или пожизненное заключение. В рамках спецоперации МВД Грузии также задержали граждан Китая – в Батуми и Германии – в Тбилиси. У них изъяли психотропные препараты и наркотики .

23 февраля в ходе спецоперации грузинского МВД против наркореализаторов задержали 270 граждан Грузии, России, Украины, Нидерландов, Белоруссии, Ирана, Турции, Армении, Иордании, Ирака и Казахстана.

В пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда до этого сообщили, что в Бурятии военнослужащий выслушал приговор по делу о хранении наркотиков. По версии обвинения, военнослужащий Аликин получил наркотическое средство от своего знакомого. Кяхтинский гарнизонный военный суд назначил Аликину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что осужденный за контрабанду наркотиков игрок «Спартака» нашел новую подругу.