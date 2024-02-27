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Бывший протоиерей РПЦ Уминский принят в клир Константинопольского патриархата

Дворкин: бывший протоиерей Уминский перешел в Константинопольский патриархат

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Бывший протоиерей РПЦ Алексий Уминский принят в клир Константинопольского патриархата. Об этом сообщил в Telegram профессор ПСТГУ, руководитель Центра св. Иринея Лионского Александр Дворкин.

«Сегодня бывший протоиерей Алексий Уминский, мой бывший духовник и многолетний друг был принят в клир Константинопольского патриархата. Для меня это точка невозврата. Больше протоиерея Алексия Уминского для меня не существует», — написал Дворкин.

14 февраля сообщалось, что патриарх Кирилл лишил сана протоиерея Уминского.

«Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 13 января 2024 г., вы [протоиерей Уминский] извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25-го правила Святых Апостолов», — говорилось в указе патриарха.

По 25-му правилу Святых Апостолов священника могут лишить сана, в частности, за нарушение священнической присяги (клятвопреступление).

Как поясняли в епархии, причиной снятия сана стал отказ от исполнения патриаршего благословения прочесть молитву о Святой Руси за литургией. В молитве есть слова о победе России, которые некоторые священники восприняли как обязательство поддержки СВО. На само заседание суда обвиняемый не явился.

Ранее патриарх лишил сана архимандрита Кирилла (Говоруна) за нарушение клятвы верности РПЦ.

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