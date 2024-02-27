Иркутский полицейский в ходе погони запрыгнул в автомобиль воров майнингового оборудования

В Иркутске полицейский запрыгнул в автомобиль серийных похитителей майнингового оборудования. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов заметили автомобиль подозреваемых в похищении оборудования на одной из улиц города. Они попытались остановить машину, однако водитель лишь увеличил скорость.

Во время погони злоумышленник не справился с управлением и автомобиль занесло. В этот момент полицейский выбежал из патрульной машины и запрыгнул в салон — он заглушил двигатель и вытащил ключи из замка зажигания.

Мужчин задержали подоспевшие коллеги полицейского. Сообщается, что мужчины как минимум четыре раза совершили похищения оборудования для майнинга криптовалюты.

Ранее жители Сысерти устроили в гараже подпольную майнинговую ферму.