Замдиректора управляющей компании осудят за падение россиянки с младенцем на лестнице

В Новосибирске заместитель уголовное дело в отношении замдиректора управляющей компании по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, по вине сотрудницы управляющей компании в ноябре 2023 года жительница Новосибирска получила травму: женщина поднималась с грудным ребенком по лестнице, поскользнулась, упала и сломала руку. Врачи квалифицировали травму, полученную пострадавшей, как вред здоровью средней тяжести.

«Сотрудник организации не приняла мер по обеспечению безопасности людей, не организовала выполнение работ по очистке лестницы от снега и наледи и обработку ее песко-соляной смесью», — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что обвиняемая признала вину и уже частично выплатила горожанке компенсацию физического и моральный вреда.

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