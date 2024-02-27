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В ОП РФ представили обновленную версию «Золотого стандарта» наблюдения за выборами

«Золотой стандарт» позволит оценить прозрачность избирательных процедур на выборах

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Антон Денисов/РИА Новости

В Общественной палате РФ представили обновленную версию «Золотого стандарта» наблюдения за выборами президента и презентовали новый информационно-аналитический доклад Ассоциации НОМ, сообщил член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод.

По его словам, инфраструктура общественного наблюдения в регионах готова к выборам.

Как рассказал руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, «Золотой стандарт» включает в себя 3 документа для контроля за голосованием.

Также впервые будет контролироваться прием документов в территориальные избирательные участки (ТИК).

«Ежегодно мы обновляем «Золотой стандарт» в соответствии с изменениями времени, запросом общества, новшествами избирательного законодательства, в том числе с увеличением возможностей контроля за выборами», — отметил Григорьев.

Александр Брод подчеркнул, что система общественного наблюдения к выборам президента России готова.

«К предстоящим выборам президента России 2024 года система общественного наблюдения и контроля прошла необходимую подготовку», — сказал он.

Как рассказал федеральный координатор НОМ Алексей Песков, в дни голосования ситуационный центр НОМ будет постоянно держать связь с наблюдателями и экспертами.

«Все сигналы, поступающие на «Карту сообщений», будут проверяться, а результаты представят общественности», — сказал он.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

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