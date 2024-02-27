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Детский эксперимент с игрушкой спалил дотла квартиру в Петербурге

В Петербурге квартира сгорела дотла из-за детского эксперимента с игрушкой

В Петербурге квартира сгорела дотла из-за эксперимента девятилетнего мальчика с игрушкой. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в Красном Селе. Когда мать мальчика вышла из дома на десять минут, ребенок решил провести эксперимент — он поджег игрушку и бросил ее в шкаф.

В результате квартира выгорела дотла, а мальчика пожарным пришлось эвакуировать через окно. Ребенка поместили под наблюдение врачей, медики диагностировали у него серьезные ожоги.

Сообщается, что мать мальчика пытается разобрать обугленные остатки имущества. Женщина рассказала, что маневренный фонд не предоставил семье временную квартиру, передает 78.

Ранее десятилетний ребенок играл со свечой и устроил пожар в квартире.

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