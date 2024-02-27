Депутат Госдумы назвал условие увеличения НДФЛ до 25%

Законопроект о введении в России прогрессивной схемы налогообложения физлиц не примут, уверен зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Документ подразумевает взимание большего процента налогов при больших доходах, что особенно невыгодно для олигархов, которые не готовы помогать государству и не позволят реализовать эту инициативу, объяснил он в беседе с НСН.

Фракция «Справедливая Россия» предложила ввести прогрессивную схему налога, которая предусматривает рост подоходного налога в зависимости от доходов. Повышение предлагается ввести с дохода в 5 млн рублей в год – до 15%. Для лиц с доходами от 500 млн рублей в год предлагается ввести налог в 25%. Арефьев напомнил, что подобный законопроект уже вносился в Госдуму – он не рассматривается уже третий год.

«И у этого будет такая же участь, потому что у нас умеют обдирать народ, а не тех, кто зарабатывает огромные деньги на природных ресурсах, – заявил Арефьев. – За прошлый год олигархи получили в 2,5 раза больше ($17 млрд) от государственных природных ресурсов, чем само государство».

Сегодня прогрессивный налог есть в 43 странах мира, в том числе – в США, добавил парламентарий. В России такой закон не примут «из-за олигархов у власти», уверен он.

«В тех же США миллиардеры сами решили скинуться и помочь государству в ковидном 2020 году. А у нас государство рассматривают как дойную корову», – заключил депутат.

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