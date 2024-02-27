На церемонии награждения премии ИРИ пройдет шоу под открытым небом

Первая часть церемонии награждения III национальной премии интернет-контента пройдет 5 марта в рамках всемирного фестиваля молодежи, сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).

На мероприятии выступят Люся Чеботина, Mia Boyka и Mary Gu. Каждая певица выйдет на сцену вместе с другим известным музыкантом. Mary Gu выступит вместе с певцом Антоном Токаревым в сопровождении шоу-балета Александра Могилева. Mia Boyka споет вместе с Ваней Дмитриенко, а Люся Чеботина выступит с особым гостем, имя которого пока не раскрывается.

После церемонии награждения участники фестиваля переместятся на федеральную территорию «Сириус», где состоится Звездная ночь премии ИРИ (масштабное, мультижанровое шоу под открытым небом). Там запланированы эксклюзивные премьеры музыкальных хедлайнеров премии.

Национальную премию интернет-контента основали в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов.

Напомним, всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» в марте 2024 года. Всего в фестивале примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, волонтерства и других сфер.