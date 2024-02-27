В Челябинске десятилетний мальчик попал под колеса машины

В Челябинске водитель сбил десятилетнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу по правилам, водитель же «летел на красный».

«Мальчик был жив, реанимобиль увез его, надеюсь, все хорошо», – поделилась одна из местных жительниц.

Как рассказали очевидцы, это не первый подобный случай. Они призвали сделать пешеходный мост и ввести ограничение скорости, так как рядом находится школа.

В ГИБДД сообщили, что руководство взяло аварию на контроль. Они добавили, что во время аварии водитель был трезв, а мальчик, предварительно, переходил дорогу на красный свет. Проблему с безопасностью детей пообещали решить.

Ранее в Ленобласти водитель иномарки сбил сидевшего на проезжей части человека.