В Госдуме призвали развивать кооперативы и наемное жилье вместо льготной ипотеки

Намерение Минфина снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке недвижимости до 25% возможно осуществить только за счет развития других форм предоставления жилья, считает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Необходимо развивать жилищно-строительные кооперативы и наемное жилье, заявила она в интервью НСН.

Центробанк и Минфин неоднократно заявляли, что средства для субсидирования льготной ипотеки не приводят к желаемым результатам – жилье остается недоступным, а стоимость квадратного метра растет, отметила депутат. По ее мнению, для решения этой проблемы нужна более адресная поддержка.

«У нас должны развиваться и другие формы предоставления жилья. Например, жилищно-строительные кооперативы, которые сейчас доступны отдельным категориям граждан, хотя непонятно, почему здесь есть ограничения. Думаю, масса граждан с восторгом воспользуется этой историей», – считает Разворотнева.

Такое жилье будет дешевле, потому что это не банковское кредитование, не будет лишних накруток, подчеркнула она.

Еще одним вариантом замены льготной ипотеки депутат назвала наемное жилье.

«Ипотека должна перестать быть единственным способом улучшения жилищных условий», – заключила Разворотнева.

Напомним, сейчас объем льготных ипотечных программ на первичном рынке составляет около 90%, Минфин планирует снизить этот показатель до 25%. В ведомстве работают над тем, чтобы выгодные условия предоставлялись действительно нуждающимся в поддержке семьям.

Экономист ранее предупредил о новых сложностях с получением ипотеки весной.