На Урале конфликт школьников на спортивной секции закончился в суде

В Екатеринбурге местная жительница через суд добилась компенсации за сломанную ее дочери на спортивной секции руку. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства произошел в 2022 году, во время тренировки в секции конькобежного спорта в спортшколе «Юность»: 11-летний мальчик толкнул сверстницу в плечо, после чего девочка упала. Мальчик извинился и ушел домой. Тренер в момент конфликта отсутствовала, так как меняла инвентарь. Позже выяснилось, что девочка в результате падения сломала руку.

Ее мать обратилась в суд с иском к родителям толкнувшего дочь мальчика — женщина требовала взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей, утверждая, что полученная травма сказалась не только на ее эмоциональном состоянии, а также на успехах ребенка в спорте и в учебе.

Суд удовлетворил исковые требования частично, обязав ответчика выплатить в общей сложности 180 тыс. рублей. Мать мальчика не согласилась с этим решением и обжаловала его в областном суде. Мать ребенка настаивала, что ответственность за травму должна нести спортивная школа, а не она. Такой же позиции придерживался прокурор, несмотря на то, что истица считала, что ответственность лежит только на матери мальчика.

«Суд определил, что в вопросе причинении ущерба на 80 % виновато МБУ СШ «Юность» и лишь на 20% ответчик. Свердловский областной суд уменьшил размер компенсации морального вреда в пользу девочки до 60 тысяч рублей, и до 5 тысяч рублей – в пользу каждого из ее родителей», — рассказали в пресс-службе учреждения.

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