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На Алтае завели дело на водителя автобуса, который взял деньги и отказался везти подростка

На Алтае завели дело на водителя автобуса, отказавшего в перевозке подростку

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Алтайском крае расследуется дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление СУ СК России по региону.

Родители 14-летнего школьника из Рубцовска, которого 22 февраля высадил водитель автобуса, обратились в полицию. Мужчина заявил, что сожалеет о своем поступке.

Накануне стало известно, что мальчик возвращался на автобусе домой с тренировки, но в какой-то момент стал единственным пассажиром в салоне и оказался на улице. Водитель, взявший деньги с несовершеннолетнего за проезд, и посоветовал ему обратиться к коллегам. В результате подросток около 40 минут при температуре около -30°C шел домой пешком, останавливаясь погреться в магазинах.

Делом заинтересовался председатель СК России. Он потребовал наказать водителя за неправомерные действия в отношении ребенка. После этого региональное управление СК возбудило уголовное дело. Ход расследования контролирует краевая прокуратура.

Ранее водитель кемеровского автобуса высадил на мороз 12-летнего мальчика, оплатившего проезд.

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