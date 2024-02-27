Группа российских подростков жестоко избила сверстника в подъезде и попала на видео

В Приморье группа подростков напала на сверстника в подъезде и избила его. Об этом сообщает Telegram-канал »PrimaMedia».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома. На кадрах с места происшествия видно, как группа подростков избивает сверстника. После нападения толпа несовершеннолетних скрылась.

Информации о состоянии избитого подростка не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Хакасии подростки поставили девушку на колени и избили ее. Несовершеннолетние заставили ее извиняться перед подругами за мат и «длинный язык».

Ранее двое российских подростков избили в подъезде 48-летнего мужчину.