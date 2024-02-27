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Актер Милош Бикович станет ведущим церемонии Национальной премии интернет-контента ИРИ

Актер Бикович и певица Чеботина проведут церемонию награждения премии ИРИ

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович впервые станет ведущим церемонии награждения победителей Национальной премии интернет-контента ИРИ. Об этом сообщили организаторы.

Бикович проведет первый этап церемонии вместе с певицей Люсей Чеботиной. Мероприятие пройдет 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в концертном комплексе «Роза холл» на курорте «Роза Хутор» в окрестностях Сочи.

«Жизнь постепенно перемещается в цифровую сферу. Это имеет свои положительные стороны, но также несет и большие опасности», — отметил актер.

Он подчеркнул, что Институт развития интернета наблюдает за процессами в области создания новых форм контента и по возможности ими управляет.

«Важно поддерживать социально значимые проекты, которые прививают правильные привычки, помогают обществу становиться лучше», — считает Бикович.

Всемирный фестиваль молодежи стартует 1 марта на федеральной территории «Сириус». В нем примут участие 20 тыс. молодых представителей сферы образования, науки, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса и медиа.

Второй этап церемонии награждения победителей премии ИРИ состоится 30 мая в Москве.

Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов.

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