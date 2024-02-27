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Россиянин потратил 350 тысяч рублей, пытаясь вызвать несуществующую проститутку

Под Челябинском мужчина потратил 350 тысяч рублей на несуществующую проститутку

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Depositphotos

Под Челябинском мужчина отдал мошенникам 350 тысяч рублей, пытаясь вызвать несуществующую проститутку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Чебаркуль. Мужчина решил вызвать проститутку, уточнил детали и заплатил, однако девушка к нему не приехала.

Россиянину позвонил мошенник, который сообщил, что из-за мужчины якобы произошел сбой на сайте. Для решения проблемы злоумышленник попросил перевести деньги еще несколько раз.

Чебаркулец выполнил инструкции афериста. Общий ущерб составил 350 тысяч рублей. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее мужчина занял у жены и отца деньги на проституток и отдал их мошенникам.

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